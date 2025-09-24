به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سامانه ثبت اطلاعات واحد‌های تولیدی و صنفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده که مهمترین هدف آن، ساماندهی فضای کسب و کار و دریافت خدمات بر مبنای اطلاعات دقیق است. این خبر را معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهاباد اعلام کرد.

معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اخیرا توانستیم سامانه ثبت اطلاعات واحد‌های تولیدی و صنفی را در وزارتخانه راه اندازی کنیم که نویدبخش این است که واحد‌های صنفی بتوانند در فضایی که قائل به ثبت اطلاعات و داده هاست، راحت‌تر تسهیلات، ارز و سوخت دریافت کنند و بتوانیم با اعداد و ارقام دقیق تری موضوع را دنبال کنیم.

سیدداود موسوی همچنین از رصد و پایش مستمر روند توزیع کالا‌های اساسی در کشور به منظور تامین نیاز‌های مصرف کنندگان خبر داد.

او ضافه کرد: علاوه بر تامین ۱۰۰ قلم کالای اساسی، کالا‌های صنعتی هم انتخاب و در قالب جلسات تنظیم بازار، مرتب رصد و پایش می‌شود و هرجا احساس کنیم بازار نیاز به نظارت بیشتر دارد این کار صورت می‌گیرد تا مردم در تهیه کالا‌های اساسی مشکلی نداشته باشند.

معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سفر به مهاباد از شهرک صنفی کاوه و کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان مجتمع کیوان مرغ پرطلا هم بازدید و با فعالان صنفی و اقتصادی گفت‌و‌گو کرد.