به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم گلادیاتورز تریر آلمان در مرحله اول جام حذفی بسکتبال آلمان با نتیجه ۸۷ بر ۶۷ مقابل توبینگن به پیروزی رسید.

بهنام یخچالی، ستاره ایرانی تریر در این بازی ۲۱ دقیقه در زمین حضور داشت و موفق به کسب ۱۳ امتیاز و ۱ ریباند شد.

تیم بسکتبال گلادیاتورز تریر، فصل گذشته موفق به کسب قهرمانی در لیگ ProA آلمان شد و این فصل در سطح اول بسکتبال آلمان (بوندسلیگا) حضور خواهد داشت.