به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول سیاسی تیپ ۲۱ زرهی امام رضا علیه السلام نیشابور.در جمع پیشکسوتان دفاع مقدس با تحلیل ابعاد جنگ ۱۲ روزه گفت: رژیم صهیونیستی با تغییر راهبرد خود به «گریز از مرکز» قصد داشت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قلب تپنده گفتمان مقاومت منزوی و تضعیف کند اما این سناریو با عملیات طوفان الاقصی و پاسخ جمهوری اسلامی ایران، با شکست مواجه شد،

سرهنگ پاسدار محمد صادق سلطان‌ زاده هدف نهایی تمام سناریوهای دشمن را تسلیم، تجزیه یا تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: زمانی که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) پیروز شد، ارتش مدعی شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی ادعا می‌ کرد در کمتر از شش روز هر کشور مقابل خود را تار و مار می‌ کند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران یک تحول داخلی صرف نبود بلکه پس‌ لرزه‌ های آن در کل منطقه منتشر شد و دشمن ترسید زیرا گفتمان جدیدی تحت عنوان گفتمان مقاومت غالب شد و امروز این گفتمان تولید اراده می‌ کند. در دفاع مقدس نیز شگفتی‌ ها از جنس اراده بود، نه فقط عملیات نظامی.

سرهنگ سلطان‌ زاده با اشاره به هدف دشمنان ادامه داد: وجه مشترک همه سناریوهایی که در دنیا علیه ایران و گفتمان مقاومت مطرح می‌ شود، اراده ایران است، هدف نهایی آنها تسلیم ایران، تجزیه ایران یا تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران است و حتی ترور دانشمندان هسته‌ ای نیز هدف تغییر نظام را دنبال می‌ کند.

وی اظهار داشت: برای تحلیل درست جنگ ۱۲ روزه، باید شروع آن را در چند نقطه کلیدی ۲۲ بهمن ۵۷، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ و عملیات طوفان الاقصی جستجو کرد.

مسئول سیاسی تیپ ۲۱ زرهی امام رضا علیه السلام نیشابور در توضیح تغییر راهبرد دشمن گفت: دشمن پس از طوفان الاقصی قصد داشت با ضربه زدن به حلقه‌ های مقاومت مانند حزب الله لبنان و انصارالله یمن، جمهوری اسلامی ایران را از متحدانش جدا و منزوی کنند.

سلطان‌ زاده ادامه داد: پس از شهادت مستشار نظامی ما در سوریه در چهارم دی ۱۴۰۲، قاعده درگیری به طور کامل عوض شد و رژیم صهیونیستی جنگ را موجودیتی دانست.

وی با اشاره به آمادگی ایران تأکید کرد: ما در عصر جنگ غافلگیر نشدیم، اما در شیوه جنگ غافلگیر شدیم. بدترین سناریوی ما حمله همزمان به تاسیسات هسته‌ ای نطنز و اصفهان و پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود، اما دشمن جرات انجام این کار را نداشت. جنگ ۱۲ روزه اسنپ‌ بک دشمن برای شکست گفتمان مقاومت بود که با اراده ملت ایران ناکام ماند.