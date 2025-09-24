پخش زنده
شهردار یزد از دستیابی به توافقات مقدماتی و اولیه برای راهاندازی بزرگترین مرکز عرصه مستقیم کالا در قالب فروشگاههای چارسوق در محل قدیم نمایشگاههای یزد واقعدر بلوار ابنسینا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محیالدینی با بیان این که به منظور تنظیمگری بازار در حوزه معیشت مردم، گامهای مثبتی توسط شهرداری یزد برداشته شده است، گفت: راهاندازی فروشگاههای چارسوق در همین راستا انجام شد و تاکنون چهار شعبه از این شرکت در چهار نقطه شهر یزد در محلهای بلوارامام حسین (ع) امامشهر، میدان حر آزادشهر (فلکه دوم)، خیابان انقلاب و همچنین میدان طلاییه، راهاندازی شده است.
وی با اشاره به این که شهرداری یزد به دنبال انتخاب محل مناسب برای ایجاد یک فروشگاه بزرگ و دائمی برای عرضه مستقیم میوه و کالاهای اساسی بود، افزود: به همین منظور محلهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها نمایشگاه قدیم یزد واقعدر بلوار ابن سینا تحت مالکیت شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی بود.
شهردار یزد ادامه داد: در نشستی که با جمال الدین عزیزی مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی و با حضور محمدکاظم صادقیان رئیس سازمان صمت استان و محمدرضا پاکدل رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری برگزار شد، صحبتهای اولیه بیان و توافقات مقدماتی برای استفاده از این مکان صورت گرفت.
محیالدینی تصریح کرد: ان شاء الله بتوانیم با شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به توافق نهایی برسیم و در محلی به وسعت تقریبی ۱۲ هزار متر مربع، به عرضه مستقیم چهار گروه کالایی شامل میوه، لبنیات، پروتئین و حبوبات بپردازیم.
وی اظهار داشت: شهرداری یزد در نظر دارد تا پایان سال جاری، شعب جدید فروشگاههای چارسوق در نقاط مختلف شهر را به منظور عرضه مستقیم کالا با کیفیت بالا و قیمت مناسب و رقابتی، راه اندازی کند.