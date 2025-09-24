پخش زنده
امروز: -
هفته دفاع مقدس یادآور از خودگذشتگیهای مردان خداست که برای دفاع از کیان این مرز و بوم جان دادند تا خاک ندهند و یکی از این شهدا سرلشکر خلبان خالد حیدری از دل جامعه اهل سنت است که نخستین شهید خلبان دفاع مقدس نام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سی و یکم شهریور سال ۱۳۵۹، روزی که عقاب تیز پرواز مهابادی در اولین ساعات تجاوز دشمن بعثی به کشورمان به پرواز درآمد، اما بازگشتش سالها طول کشید.
پس از ۳۲ سال انتظار سال ۱۳۹۱ لاشه هواپیمای اولین شهید خلبان دفاع مقدس در نزدیکی کوت پیدا و پیکر مطهر شهید خالد حیدری به خاک وطن بازگشت.
غیور مرد کرد ایرانی که هنر، دیانت، عشق به وطن در همه در وجودش جمع بود؛ و قاب عکسی که هر روز با اشکهای مادر غبارروبی میشود.
خون شهیدان، جوهره دفتر تاریخ ماست، هر برگ را که ورق بزنیم، نامی آشنا میدرخشد.
سالها از روز پرواز خالد حیدری میگذرد، اما هنوز نامش با وحدت، ایثار و شجاعت گره خورده است؛ یادگاری که هیچگاه خاک نمیپوشاند.