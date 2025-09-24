آغاز روزی سرشار از انرژی در مدرسه شهید آیتالله مدنی
با نواختن زنگ ورزش صبحگاهی، دانشآموزان دوره متوسطه اول این مدرسه، سال تحصیلی پرنشاط خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با هدف ارتقاء تربیت زیستی و بدنی دانشآموزان، طرح "زنگ نشاط و ورزش" در مدرسه شهید آیتالله مدنی قزوین به اجرا درآمد. در این طرح، دانشآموزان صبح خود را با یک ساعت فعالیت ورزشی پرنشاط آغاز کردند.
بسیاری از دانشآموزان، با وجود خستگی اولیه، از این تجربه استقبال کرده و اذعان داشتند که این فعالیت ورزشی در اول صبح، باعث افزایش هوشیاری و نشاط آنها شده است. برخی از دانشآموزان که از قبل ورزشکار بودند، این برنامه را نیز بسیار خوب ارزیابی کردند.
مسئولان مدرسه نیز از تأثیر مثبت این طرح بر روی دانشآموزان شگفتزده شدند. آنها تصمیم گرفتند که با مشورت دبیران، برنامه ورزش صبحگاهی را پررنگتر کرده تا دانشآموزان با انرژی بیشتری در کلاسها حاضر شوند. آنها همچنین تأکید کردند که این طرح تأثیر بسزایی در افزایش نشاط و شادابی دانشآموزان دارد.
تربیت زیستی و بدنی یکی از اهداف اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
سالنهای ورزشی در سراسر شهرستان قزوین این اهداف را دنبال میکنند و قرار است با اختصاص سانسها و مربیان متخصص، دانشآموزان بتوانند از این فضاها و ظرفیتها به نحو احسن استفاده کنند.