حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیشب در سخنانی تلویزیونی خطاب به مردم، اتحادویکپارچگی مستمر ملت ایران را، مشتی پولادین برفرق دشمن خواندند و باتشریح علتِ تسلیم نشدنِ ملت غیرتمند ایران در مقابل فشار و تهدید دشمن برای صرف نظر کردن از فناوری پرفایده غنیسازی اورانیوم، تاکید کردند: مذاکرهای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند، بیفایده و پرضرر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیشب در سخنانی تلویزیونی خطاب به مردم، اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران را، عامل اصلی نا امیدی دشمن درجنگ ۱۲روزه دانستند و گفتند: زدن فرماندهان و برخی شخصیتهای موثر وسیلهای بود تا دشمن در کشور بهخصوص تهران با کمک عوامل خود آشوب و اغتشاش بهپا کند، اگر توانست مردم را علیه جمهوری اسلامی به خیابانها بکشاند و با مختل کردن امور کشور، اصل نظام را هدف قرار دهد و با نقشههای بعدی، اسلام را در این سرزمین ریشهکن کند.
مردم هم با پیروی از بیانات و رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب اسلامی برتقویت وحدت، همدلی و انسجام ملی، برای رشد وشکوفایی کشورو مقابله با توطئههای دشمنان تأکید کردند.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با ملت، با اشاره به تکرارِکلمه غنیسازی درفضای سیاسی و خارج گفتند: باید درک کرد که چرا این مسئله، اینقدر برای دشمنان اهمیت دارد.
و، اما کاربردهای انرژی صلح آمیز هستهای در زندگی روزمره؛ از دارو و برق گرفته تا کشاورزی و صنعت.
حضرت آیتالله خامنهای در تبیین بیفایده بودن مذاکره با آمریکا گفتند: طرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود، معیّن و اعلام کرده، مذاکرهای را میخواهد که نتیجه آن «تعطیل شدن فعالیتهای هستهای و غنیسازی در داخل ایران» باشد. ایشان اینگونه توقعات و اظهارات مسئولان آمریکایی را ناشی از نشناختن ملت ایران و جمهوری اسلامی و بیاطلاعی از فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی دانستند و گفتند: به قول ما مشهدیها این حرفها از دهان گوینده آن بزرگتر است و قابل اعتنا نیست.