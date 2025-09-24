به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید لیگ برتر تکواندو بانوان «جام ایراندخت» (یادواره شهیده زینب کمائی) که از روز گذشته با حضور ۵۳ بازیکن آزاد و ۱۷ تیم با برگزاری مسابقات اوزان فرد آغاز شده بود، امروز با شناخت نفرات برتر اوزان زوج در هفته نخست به پایان رسید.

تیم پارس جنوبی در ادامه درخشش شاگردان خود در روز دوم موفق به کسب سه مدال طلا شد و با ۹۴ امتیاز در صدر جدول ایستاد؛ آکادمی ویسی در روز دوم خوش درخشید و با ۸۳ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و همچنین تیم ایمن تک پیشرو با ۵۸ امتیاز در رده سوم جدول جای گرفت.

در این دوره از مسابقات علاوه بر ۵۳ بازیکن آزاد؛ تیم‌های دیار، اورون الف، اورون ب، ایمن تک پیشرو، هلدینگ رنگ سازی رونق و آیینه، تیم هیئت تکواندو استان همدان، سیمرغ، پارس جنوبی، آکادمی آترا، پایگاه سلامت رها، آکادمی ویسی، هدیه سازان اریکه پاسارگاد و ایران استار با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

در روز دوم مسابقات در وزن ۴۶- کیلوگرم، معصومه رنجبر از تیم آکادمی ویسی پس از گذراندن دوره نقاهتِ مصدومیت خود، پس از مدت‌ها پا به شیاپ چانگ گذاشت و توانست در دیدار نهایی برابر نگار قدیانی از پایگاه سلامت رها به برتری برسد. سعیده نصیری از پارس جنوبی و ثنا ممی پور از تیم دیار نیز سوم شدند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی و به همراه تینا مدانلو دیگر هم تیمی خود در پارس جنوبی به دیدار نهایی راه یافت و با صلاحدید کادر فنی در این دیدار کیانی طلایی شد و مدانلو به نقره رسید. ماتینا تیرگر به عنوان بازیکن آزاد و آناهیتا رمضانی از آکادمی ویسی به عنوان سومی رسیدند.

یلدا ولی نژاد از پارس جنوبی به دیدار نهایی وزن ۶۷- کیلوگرم رسید و در این مرحله برابر شیدا محمدی از آکادمی ویسی صاحب برتری شد و طلا گرفت. محمدی به نشان نقره دست یافت و ستایش محمدی از تیم سیمرغ و فائزه جعفری از تیم هیئت تکواندو همدان هم با ایستادن روی سکوی سوم به مدال برنز دست یافتند.

سارا صوفی از تیم پارس جنوبی در وزن ۷۳+ کیلوگرم به مبارزه پایانی راه یافت و با پیروزی برابر زینب اسدی از ایمن تک پیشرو مدال طلا را کسب کرد. اسدی نقره گرفت و مدال برنز مشترک هم به سیده حانیه صاحبی از تیم آکادمی ویسی و زینب اسماعیلی از تیم سیمرغ تعلق گرفت.

در پایان هفته نخست، مریم کوثری (خراسان رضوی)، مریم فلاح (قزوین) و الهه مهربانی (تهران و توابع) به عنوان برترین داور، آزاده یاسایی سرمربی پارس جنوبی به عنوان بهترین مربی، معصومه رنجبر از آکادمی ویسی به عنوان بهترین تکواندوکار و زینب پاپی از هلدینگ رنگ سازی رونق و آیینه به عنوان بهترین سرپرست انتخاب و معرفی شدند.