تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۹:۰۰ فردا سوم مهر، در ورزشگاه پاس قوامین شهر قدس، به مصاف تیم پرسپولیس تهران خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۹:۰۰ فردا ۳ مهر، در ورزشگاه پاس قوامین شهر قدس به مصاف تیم پرسپولیس تهران خواهد رفت.

امیر عرب براقی بهمراه امیر محمد داودزاده، امین زاهدی و علی بای این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

همچنین کوپال ناظمی و فرهاد مروجی کمک داوران ویدیوئی این مسابقه هستند.