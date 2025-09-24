پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۹:۰۰ فردا ۳ مهر، در ورزشگاه پاس قوامین شهر قدس به مصاف تیم پرسپولیس تهران خواهد رفت.
امیر عرب براقی بهمراه امیر محمد داودزاده، امین زاهدی و علی بای این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
همچنین کوپال ناظمی و فرهاد مروجی کمک داوران ویدیوئی این مسابقه هستند.