به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان، در نشست بررسی وضعیت پیشرفت پروژه‌های بیابان‌زدایی و مهار ریزگرد‌ها در استان افزود: موقعیت جغرافیایی استان خوزستان و جلگه‌ای بودن آن، همراه با گسترش بیابان‌ها در سال‌های اخیر، به افزایش کانون‌های داخلی ریزگرد دامن زده است. این موضوع زندگی و سلامت مردم استان را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده و نیازمند تدابیر لازم و اجرای راهکار‌های علمی و تخصصی برای کنترل و کاهش اثرات آن است.

وی با تاکید بر ضرورت کاشت نهال و ایجاد فضای سبز با مشارکت مردمی و اهتمام ویژه توسط دستگاه‌های متولی افزود: بر اساس گزارش‌های منابع طبیعی و محیط زیست، هفت کانون گرد و غبار در استان شناسایی شده که از سال ۱۳۹۵ طرح‌هایی برای مقابله با آنها تعریف شده است. اما متأسفانه برخی از شرکت‌ها و ارگان‌های مرتبط در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند که باید پاسخگوی این قصور باشند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز خوزستان اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در این جلسه کمبود اعتبارات مالی برای اجرای این پروژه‌ها بوده است. لازم است اعتبارات کافی اختصاص یابد تا اجرای این طرح‌های حیاتی با جدیت ادامه پیدا کند.

خلفیان تاکید کرد: پروژه‌های مقابله با گردوغبار، که مستقیماً با جان و سلامت مردم در ارتباط است، نباید به دلیل چالش‌ها و معضلات متوقف شوند. این پروژه‌ها باید با جدیت پیگیری و اقدامات عملی و مطالعاتی دقیق انجام شود تا اثرگذاری آنها در مهار گرد و غبار تضمین گردد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه خوزستان دارای یک میلیون و ۲۷۵ هزار هکتار بیابان است که از این میزان، ۳۵۰ هزار هکتار آن ۷ کانون ریزگرد قرار دارد و تاکنون اقداماتی برای سه کانون صورت گرفته، اما برای مابقی کانون‌ها پیشرفت قابل توجهی مشاهده نشده است؛ که باید هر چه زودتر عملیات اجرایی آنها آغاز شود.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز خوزستان گفت: تفاهم‌نامه‌های بین دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های نفتی و صنعتی برای اجرای طرح‌های مقابله با گردوغبار باید تا دستیابی به نتایج کامل اجرایی شوند.

علی بیرانوند، معاون دادستان مرکز استان در حقوق عامه نیز در این نشست بر اهمیت اجرای مصوبات جلسه با فوریت تأکید کرد و بیان کرد: دستگاه‌ها و شرکت‌های دخیل باید با جدیت بیشتر به وظایف خود پایبند باشند تا این بحران زیست‌محیطی که با سلامت عمومی مردم گره خورده، حل شود.

در ادامه این نشست، اعضای حاضر به ارائه گزارش‌هایی از اقدامات انجام‌شده در حوزه بیابان‌زدایی و مهار ریزگرد‌ها پرداختند و دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای پیشبرد این طرح‌ها مطرح کردند.