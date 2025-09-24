معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) درباره تشکیل پویش «مع لبنان» گفت: از هر اقدامی که در راستای دفاع از مظلومین و دفاع از جبهه مقاومت باشد، حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «محمدجعفر اسدی» معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) و فرمانده پیشین نیرو‌های مستشاری ایران در سوریه، در گفت‌و‌گویی، با اشاره به پویش «مع لبنان» که توسط گروهی از جوانان ایرانی در حمایت از لبنان و به‌مناسبت سالگرد شهادت شهید نصرالله تشکیل شده است، اظهار داشت: ما از هر اقدامی که در راستای دفاع از مظلومین و دفاع از جبهه مقاومت باشد، حمایت می‌کنیم.

سردار اسدی ادامه داد: از این پویش که برای دفاع از لبنان ایجاد شده است، باید استقبال کرد؛ چرا که یک نشانه و نماد برای حمایت از لبنان عزیز است.

وی افزود: دشمنان لبنان، حساب ویژه‌ای روی اختلاف‌افکنی و ایجاد تفرقه در این کشور باز کرده‌اند و تصور می‌کنند که می‌توانند با این حربه اهداف خود را محقق کنند؛ اما آن‌ها دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در پایان با اشاره به اهمیت وحدت آحاد ملت مقاوم لبنان خاطرنشان کرد: ایران برای همیشه در کنار لبنان خواهد بود