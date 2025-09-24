انرژی هستهای: فرصتها و چالشها از منظر یک استاد دانشگاه
ابطحی از اساتید دانشگاه بینالمللی امام خمینی، به بررسی ابعاد مختلف انرژی هستهای و چرایی مخالفت قدرتهای سلطهگر با دستیابی سایر کشورها به این دانش پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
ابطحی در خبر 20 شبکه قزوین با اشاره به اینکه دانش هستهای فراتر از تولید صرف انرژی است، به کاربردهای وسیع آن در حوزههای مختلف اشاره کرد.
پیشرفتهای چشمگیری در حوزه پزشکی هستهای در ایران صورت گرفته است. بیمارستانها در سراسر کشور از این فناوری برای درمان و تشخیص زودهنگام بیماریهای خطرناک استفاده میکنند.
تولید برنج و گندم مقاوم به خشکسالی و کمآببر، و همچنین مبارزه با آفات، از جمله دستاوردهای ایران در زمینه کاربرد انرژی هستهای در کشاورزی است.
پروژههایی مانند رودوترون قزوین، که هدف آن تولید محصولات پلیمری با مقاومت بالا در برابر حرارت و لاستیکهای مقاوم است، نشاندهنده ورود ایران به حوزه صنعتی انرژی هستهای است.
دانش هستهای به طور مستقیم با پیشرفت در علوم نوین و مسائل محیط زیستی گره خورده است.
به گفته ابطحی، کشورهای غربی به دلایل زیر با دستیابی سایر کشورها به انرژی هستهای مخالفت میکنند:
وی افزود: کشورهای دارای انرژی هستهای، آینده جهان را در دست خواهند داشت و قدرتهای غربی تمایلی به اضافه شدن کشورهای همسو با اهداف خود به این "باشگاه بسته" ندارند.
استاد دانشگاه بینالمللی امام خمینی گفت: جلوگیری از دستیابی به دانش هستهای، به معنای جلوگیری از تمام تواناییهای یک کشور در حوزههای مختلف پزشکی، کشاورزی، صنعت، محیط زیست و علوم نوین است که دقیقاً همان چیزی است که قدرتهای غربی به دنبال آن هستند. آنها تمایل ندارند کشورهایی که با اهدافشان همسو نیستند، به این باشگاه اضافه شوند.
ابطحی آینده انرژی هستهای در ایران را کاملاً روشن و رو به پیشرفت دانستند و افزود: "چه اروپا و آمریکا بخواهند و چه نخواهند، این کار در کشور ما انجام میشود و آنها فقط تلاش میکنند سرعت ما را کم کنند، اما عملاً امکانپذیر نخواهد بود که جلوی ما را بگیرند."
وی در پایان تاکید کرد: ایران سالهاست به "باشگاه هستهای جهانی" اضافه شده و قدرتهای جهانی چارهای جز پذیرش این واقعیت ندارند.