۵۰ خبرنگار نوجوان سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را در اصفهان روایت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کمیته خبرنگاران نوجوان سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان گفت: فراخوان خبرنگاران نوجوان جشنواره طبق روال هر سال منتشر شد و بیش از ۳۵۰ نوجوان ۱۳ تا ۱۶ سال در مرحله اولیه ثبت‌نام کردند.

بهناز عابدی افزود: پس از برگزاری آزمون و مصاحبه، ۵۰ نفر به عنوان خبرنگار نوجوان منتخب جشنواره انتخاب شدند.

وی تاکید کرد: این ۵۰ نفر پیش از آغاز جشنواره در کارگاه‌های آموزشی رایگان شرکت خواهند کرد که در سرفصل‌های مرتبط با رسانه، سینما، تفکر انتقادی و مهارت‌های تولید محتوا برگزار می‌شود.

مسئول کمیته خبرنگاران نوجوان درباره برنامه‌های این دوره بیان کرد: دوره‌های آموزشی تا دوشنبه ۷ مهر برگزار خواهد شد و در ایام جشنواره، خبرنگاران نوجوان در سالن‌های مجزای سینماهای اصلی به تماشای فیلم‌ها خواهند نشست و در نشست‌های خبری با عوامل سازنده فیلم‌ها به پرسش و پاسخ و نقد خواهند پرداخت.

عابدی همچنین گفت: بر اساس برنامه‌ریزی کمیته خبرنگاران نوجوان، اخبار و محتواهای تولید شده توسط این نوجوانان با نام خودشان در رسانه‌های معتبر، خبرگزاری‌ها و بولتن جشنواره منتشر خواهد شد و این نوجوانان بازوی مهم جشنواره محسوب می‌شوند.

وی درباره اهمیت حضور خبرنگاران نوجوان در جشنواره گفت: اضافه شدن بخش خبرنگاران نوجوان، که سابقه طولانی در جشنواره دارد، اهمیت ویژه‌ای به این گروه داده است. بسیاری از فعالان رسانه‌ای مطرح کشور مسیر حرفه‌ای خود را از خبرنگاری در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان آغاز کرده‌اند.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.