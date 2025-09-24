معرفی برترینهای نخستین دوره رنکینگ کشوری هیبال
نخستین دوره رقابتهای رنکینگ کشوری «هیبال» آقایان با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نخستین دوره رقابتهای رنکینگ کشوری «هیبال» آقایان که از ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان تهران و در مجموعه بیلیارد مارکت آغاز شده بود، عصر امروز دوم مهر با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ۱۲۵ ورزشکار از ۲۴ استان برگزار شد.
پس از برگزاری دیدارهای نهایی و ردهبندی، نتایج به شرح زیر اعلام شد:
مقام اول: مجید قره گوزلو از استان تهران
مقام دوم: میلاد محبی از استان تهران
مقام سوم مشترک: علی لله گانی و مرتضی ترابی از استانهای چهارمحال و بختیاری و تهران
مسئول برگزاری مسابقات عماد شقاقی بود و مرجان بهزادیفرد و سحر پیرنطاق بهعنوان کادر اجرایی در برگزاری این رقابتها همکاری داشتند. همچنین سرداوری بر عهده منصور مقدم، رئیس کمیته داوران، بود.
تیم داوری این مسابقات را علی قهرمانی (خراسان رضوی)، امیرعباس خدادادی (تهران)، بهزاد فرجی (تهران)، آرین آرمانیمرام (تهران)، محمد شاهری (تهران)، فاطمه خالقی (تهران)، نسرین الهیخواه (تهران) و آیسان آقاساقلو (تهران) تشکیل دادند.