خیر نیکوکار اهل رخ تربت حیدریه، هزینه خرید لوازم تحریر یک مدرسه ابتدایی و مهد کودک روستای رودخانه را تقبل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عضو شورای اسلامی روستای رودخانه از توابع بخش رخ تربت حیدریه گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، به همت یکی از خیران این روستا، ۱۰۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۶۰ میلیون تومان خریداری و در بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع شد.

احمد دهباشی افزود: این اقلام شامل: کیف، دفتر، مداد، خودکار، پاک کن و غیره است.

وی ادامه داد: این تعداد بسته‌ های لوازم‌ تحریر طی مراسمی با حضور معلمان، اعضای شورای اسلامی و دهیار بین دانش آموزان ابتدایی مدرسه شهید بلیغ روستای رودخانه توزیع شد.