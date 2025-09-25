به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در آستانه برگزاری سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، از آمادگی کامل شهر اصفهان برای میزبانی این رویداد بزرگ فرهنگی خبر داد و گفت: جشنواره سال جاری با شعار معنادار «رویاهای کودکانه نقش جهان» برگزار می‌شود.

کمال حیدری تاکید کرد: جشنواره سال جاری از دوازدهم تا شانزدهم مهر با شعار معنادار «رویاهای کودکانه نقش جهان» برگزار می‌شود و تلاش مدیریت شهری این است که بهترین‌ها تقدیم کودکان و نوجوانان ایران و به‌ویژه اصفهان شود.

وی افزود: جشنواره سال جاری با حمایت و همکاری بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان و با تشکیل دبیرخانه تخصصی از ابتدای شهریور سال جاری کلید خورد؛ در این مدت ۲۶ کمیته تخصصی با همراهی همکاران و فعالان فرهنگی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند.

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تاکید کرد: برنامه‌های جشنواره تنها محدود به نمایش فیلم نیست، بلکه رویدادهای متنوعی همچون جشن هنری کودکان و نوجوانان، گردهمایی فیلم‌سازان نوجوان، فراخوان تولید فیلم کوتاه، رویداد نقاشی پوپک، نمایش‌های خیابانی و بخش تبلیغ و سرگرمی نیز برگزار خواهد شد و هدف ما پرورش نسل آینده سینمای ایران و معرفی استعدادهای نوجوان اصفهانی به عنوان هنرمندان آینده کشور است. وی درباره مکان‌های اکران فیلم‌ها ادامه داد: پس از افتتاحیه معنوی جشنواره، بیش از ۱۵۰۰ داور کودک و نوجوان و حدود ۵۰۰ خبرنگار نوجوان در سالن‌های سینمای چهارباغ و ساحل فیلم‌ها را تماشا و در فرآیند داوری نقش‌آفرینی خواهند کرد.

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تاکید کرد: در مجموعه شهر رویاها و چند مرکز فرهنگی دیگر، اکران‌های ویژه‌ای برای کودکان مناطق محروم، نوجوانان دارای معلولیت و فرزندان خانواده‌های تحت پوشش خیریه‌ها برگزار می‌شود که در این اکران‌ها علاوه بر تماشای فیلم، کودکان می‌توانند از امکانات تفریحی و دو سانس ویژه شهربازی نیز بهره‌مند شوند.

کمال حیدری با اشاره به رویدادهای هم‌زمان افزود: در کنار این جشنواره، رویداد گردشگری مقاومت نیز در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این برنامه فرهنگی و اجتماعی از طریق سامانه شهروند تیکت اقدام کنند.