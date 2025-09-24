پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین رونمایی از کتاب نمایشی «زوزه گرگها» به قلم سید کاظم عباسزاده بافقی در بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نویسنده کتاب گفت: این دهمین اثری است که در زمینه ادبیات نمایشی به رشته تحریر درآوردهام. تلاش من این بوده که نسل امروز، که تجربه مستقیم دفاع مقدس را ندارند، با واقعیتهای آن دوران آشنا شوند.
عباسزاده با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت نقشآفرینی هنرمندان و نویسندگان حاضر در صحنههای جنگ افزود: اگر کسانی که در دفاع مقدس حضور داشتند، حقایق را آنطور که بوده به نگارش درنیاورند، دیگران ممکن است روایتهای نادرست و دلخواه خود را عرضه کنند.
وی بیان کرد: این نمایشنامه در مدت شش ماه نگارش شده، در ۳۰ صفحه به چاپ رسیده و شامل هشت شخصیت اصلی است.
نویسنده کتاب ادامه داد: داستان آن در یک صحنه روایت میشود و به بازنمایی بخشی از نقش مردم مناطق مرزی ایران و عراق میپردازد؛ مردمی که با جمعآوری اطلاعات از دشمن بعثی، یاریرسان رزمندگان اسلام بودند.
مراسم رونمایی با حضور سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، سردار فرهنگدوست از فرماندهان دفاع مقدس و جمعی از مسئولان شهرستان بافق برگزار شد.