تمامی مراکز انتقال خون استان اصفهان امروز سوم مهرماه فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: تمامی ۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان از ساعت ۰۷:۰۰تا ۱۲:۳۰ آماده خدمترسانی به اهداکنندگان خون استان است.
کیان دهرابپور هدف از این اقدام را تأمین مستمر فرآوردههای خونی و پاسخگویی به نیاز ۱۰۰درصدی بیماران استان اصفهان عنوان کرد.
وی مراکز اهدای خون فعال را علاوه بر اصفهان در شهرستانهای کاشان، نجفآباد، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، شاهینشهر و خمینیشهر اعلام و بر ضرورت همکاری مردم در این زمینه تأکید کرد و از اهداکنندگان خون خواست تا با حضور خود، یاریگر بیماران باشند.