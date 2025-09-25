به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: تمامی ۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان از ساعت ۰۷:۰۰تا ۱۲:۳۰ آماده خدمت‌رسانی به اهداکنندگان خون استان است.

کیان دهراب‌پور هدف از این اقدام را تأمین مستمر فرآورده‌های خونی و پاسخگویی به نیاز ۱۰۰درصدی بیماران استان اصفهان عنوان کرد.

وی مراکز اهدای خون فعال را علاوه بر اصفهان در شهرستان‌های کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، شاهین‌شهر و خمینی‌شهر اعلام و بر ضرورت همکاری مردم در این زمینه تأکید کرد و از اهداکنندگان خون خواست تا با حضور خود، یاری‌گر بیماران باشند.