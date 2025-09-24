آغاز اجرای چند طرح در حوزه راه و شهرسازی و همچنین بررسی مشکلات اجرایی ۲ طرح شهرستانی در این حوزه، از بخش‌های سفر بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی به گیلان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ عملیات اجرایی تکمیلی باند غربی آزاد راه منجیل – رودبار، طرح تقاطع غیر همسطح لنگرود و تقاطع غیر همسطح میدان کیسم آستانه اشرفیه از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی بود که امروز با حضور بازوند در گیلان آغاز شد.

همچنین با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مشکلات ساخت پل ملاسرای شفت و میدان خاکیان صومعه سرا نیز بررسی شد.