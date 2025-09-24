آیین جشن بزرگ فارغ‌التحصیلی دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه، اساتید، دانش‌آموختگان و خانواده‌های آنان در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم ۸۰ نفر از دانشجویان در رشته‌های مختلف تحصیلی، پس از سال‌ها تلاش علمی، تجلیل شدند. این برنامه به همت کانون یادمان فارغ‌التحصیلی دانشگاه برگزار شد و لحظاتی به‌یادماندنی برای دانشجویان و خانواده‌های آنان رقم خورد.

دکتر رضا عبدالله‌زاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خوی با تبریک هفته دفاع مقدس و فارغ‌التحصیلی دانشجویان، این مقطع را آغاز فصلی نو در مسیر زندگی علمی و حرفه‌ای آنان دانست و تأکید کرد: دانش‌آموختگان با ورود به عرصه‌های اجتماعی و تخصصی می‌توانند در روند توسعه کشور نقش‌آفرینی کنند. وی همچنین موفقیت و سربلندی دانشجویان را در تمامی مراحل زندگی آرزو کرد.

در ادامه، ضمن اهدای لوح و تندیس به فارغ‌التحصیلان، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از جمله شعرخوانی، دکلمه، مسابقه و اجرای موسیقی برگزار شد. ثبت عکس‌های یادگاری در کنار خانواده‌ها نیز فضای جشن را صمیمی‌تر ساخت.

این آیین، علاوه بر پاسداشت تلاش علمی دانشجویان، به‌عنوان یکی از رویداد‌های فرهنگی مهم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی در سال تحصیلی جاری به ثبت رسید.