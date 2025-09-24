پخش زنده
کارشناس مسائل سیاسی: جامعه به سمت بلوغ رفته و میداند که مذاکره با آمریکا هیچ فایدهای برای کشور ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فروتن در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد درباره سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ایشان سال هاست توصیههای زیادی درباره غنی سازی داشتهاند و اگر به این توصیهها عمل میکردیم شرایط خصوصا در انرژی و برق بسیار متفاوت بود.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب تکلیف مذاکره با آمریکا را مشخص کردند، افزود: مذاکره با این کشور هیچ فایدهای ندارد چراکه نگاه آمریکا به کشورهای مختلف دنیا اینست که باید در زمینی که طراحی کرده است بازی کنید که بر این اساس باید پیرو آمریکا باشید.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: نگاه دیگر اینست که اگر در این زمین بازی نکنید، به دشمن آمریکا مبدل میشوید. بر این اساس دیگر قسمت سومی وجود ندارد و باید یا پیرو این کشور باشید یا دشمن.
وی اظهار داشت: تقریبا ۱۴ سال است که ایران درگیر پرونده هستهای است، از سال ۱۳۹۲ دوران توافقها آغاز شد و به برجام و خروج آمریکا از این توافق رسید و هم اکنون دشمن هم به سراغ مکانیسم ماشه رفته است.
فروتن تصریح کرد: پرونده هستهای سبب شد که کشور به مدت ۱۴ سال معطل شود و اگر به دنبال ظرفیتهای داخلی و منطقهای رفته بودیم شرایط ما خصوصا در زمینههای اقتصادی بسیار متفاوت بود.
وی تأکید کرد که جامعه به سمت بلوغ نخبگانی رفته و به این نتیجه رسیده که مذاکره با آمریکا هیچ فایدهای برای کشور ندارد و مشکل ما با آمریکا به هیچ وجه هستهای نبوده و مشکل در ایران قوی مستقل است.