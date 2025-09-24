بانوان گیلانی در دوران ۸ سال دفاع مقدس، علاوه برای ایفای نفش مادری در خانواده، اقداماتی مانند تهیه غذا و پوشاک برای یاری رزمندگان در جبهه‌های جنگ انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هفته دفاع مقدس، فرصتی مغتنم برای بازگویی بخشی از فرهنگ ایثار و شهادت است.

دورانی که در آن هر کسی به اندازه دین خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایستادند تا عزت، آزادگی و استقلال را برای کشور به ارمغان آورند.

بانوان نیز در این مسیر به عنوان مدافعان حریم خانواده و جامعه نقش مهمی در حفظ وطن برابر دشمن داشتند.