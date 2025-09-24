نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: هیأت های مذهبی کانو.ن و سنگر جهاد تبیین هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در نشست با مداحان شهرستان شاهین دژ با اشاره به جلالت و شأن مداحان و ستایشگران گفت: مداحان قلوب جامعه و جوانان را به آسمان گره می‌زنند و این مأموریت ویژه آنان است.

او با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رسالت خطیر مداحان افزود: مأموریت دیگری در حوزه جهاد تبیین برعهده مداحان قرار دارد که مسئولیت این قشر تأثیرگذار را مضاعف کرده است.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت:هیأت های مذهبی کانون و سنگر جهاد تبیین است و مداحان باید برای این عرصه برنامه و نقشه راه دقیقی تنظیم و ترسیم کنند و تلاش مستمر ومضاعف داشته باشند.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی افزود: روشن کردن حق و حقیقت در این شرایط که تمام عوامل دشمن برای ناامید کردن مردم تلاش می‌کنند بسیار مهم است وریشه‌ای‌ترین جهاد، امیدآفرینی است؛ و منبع اصلی امید اهل بیت (ع) هستند.