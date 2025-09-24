پخش زنده
خانه احزاب خراسان رضوی در بیانیه ای هفته دفاع مقدس را یادآور حماسه آفرینی مردانی خواند که با ایمان و اراده، در برابر تهاجم دشمنان ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در بیانیه خانه احزاب خراسان رضوی خطاب به ملت شریف ایران، اعضای احزاب، نخبگان و کنشگران و فعالان سیاسی آمده است: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت ها، ایثارگری ها و حماسه آفرینی مردانی است که با ایمان و اراده، در برابر تهاجم دشمنان تا دندان مسلح ایستادند و ثابت کردند که ایران اسلامی هرگز آغازگر جنگ نبوده، بلکه همواره مدافع عزت، استقلال و صلح عادلانه بوده است.
این بیانیه افزوده است: در همین امتداد، جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز نشان داد که جبهه مقاومت و ملت های مظلوم منطقه، به پشتوانه فرهنگ ایثار و پایداری دفاع مقدس، توانسته اند در برابر توطئه ها و تجاوزگری های صهیونیسم و حامیان آمریکایی اش سربلند و مقتدر بایستند.
در ادامه این بیانیه، «تبیین و روشنگری» و «تقویت وحدت و همبستگی ملی» از وظایف احزاب سیاسی خوانده شده و آمده است: احزاب باید با زبان شفاف و رسانه ای خود، حقایق دفاع مقدس و جنگ های تحمیلی امروز را برای نسل جوان و آحاد مردم بازگو کنند؛ تا هیچ گاه تاریخ وارونه نمایی نشود و حقیقت جانبازی ملت ایران و ملت های مظلوم از ذهن ها پاک نگردد و همچنین احزاب نباید به عنوان ابزار اختلاف عمل کنند؛ بلکه باید پل ارتباطی میان جریان های فکری، فرهنگی و اجتماعی باشند و وحدت را حول محور آرمان های انقلاب و رهبری تقویت نمایند.
این بیانیه با اشاره به ضرورت مطالبه گری و حمایت از مردم افزوده است: همچنان که رزمندگان ما در جبهه ها برای عزت ملت جان دادند، احزاب نیز باید؛ امروز با صدای رسا؛ مطالبات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مردم را از مسئولان پیگیری کنند و در مسیر عدالت خواهی و خدمت صادقانه، یار و همراه مردم باشند.
بیانیه خانه احزاب خراسان رضوی تصریح کرده است: تجربه دفاع مقدس و جنگ های تحمیلی منطقه نشان داد که سرنوشت ملت ها به هم گره خورده است. احزاب باید با تحلیل و موضع گیری به موقع، ضمن دفاع از ملت های مظلوم فلسطین، لبنان و یمن، پشتیبان سیاست های کلان نظام در حمایت از جبهه مقاومت باشند.
خانه احزاب خراسان رضوی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس و شهدای مقاومت، تأکید کرده است: ادامه مسیر عزت خواهی و ایستادگی در برابر سلطه طلبان، راهبرد اصلی است.و هرگونه غفلت یا کوتاهی در تبیین و پاسداری از ارزش های دفاع مقدس و مقاومت، خیانتی آشکار به آرمان های امامین انقلاب و خون شهدا خواهد بود.
این بیانیه نصرت خداوند را بر اساس وعده الهی با ملت های مؤمن و مقاوم خوانده و خاطرنشان کرده است: امروز، همانند دوران دفاع مقدس، همه باید حول محور ولایت فقیه و قانون اساسی متحد باشیم و در برابر تهدیدات خارجی و مشکلات داخلی، همدل و همصدا عمل کنیم.