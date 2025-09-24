گزارش شهروند خبرنگاران از تخلفات رانندگی تا قبض گاز نجومی
در شهروند خبرنگار دوم مهرماه استان قزوین، شاهد موضوعات متنوعی از تخلفات رانندگی تا مشکلات شهروندی و زیباییهای طبیعی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
در شهروند خبرنگار امروز تصویری از یک خودرو نشان داده شد که سرنشینی از ساندروف آن بیرون آمده بود و باعث توقف خودرو توسط پلیس شد. پلیس بارها به خانوادهها هشدار داده است که از انجام چنین کارهایی توسط کودکان و سایر سرنشینان خودداری کنند، زیرا این اقدامات میتواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد.
شهروند خبرنگار دیگر، مربوط به بهبود راههای روستایی است. تصاویر آسفالت و روکش آسفالت مسیر 7 کیلومتری "ده دوشاب به پررود الموت غربی" نشاندهنده تلاش برای ارتقاء زیرساختهای جادهای در مناطق روستایی است.
یکی از شهروندخبرنگاران از "رازیان الموت غربی"، قبض گازی با مبلغ بیش از 11 میلیون تومان برای ایشان صادر شده این در حالی است که قبض قبلی ایشان تنها 8700 تومان بوده است.
خویینی، رئیس اداره گاز منطقه یک قزوین ضمن عذرخواهی از این اشتباه، توضیح دادند که این مبلغ مربوط به فصل زمستان بوده و ناشی از "اشتباه در قرائت" کنتور بوده است.
وی افزود: اینگونه اشتباهات در قرائت کنتور، به ندرت و در حدود کمتر از دو درصد اتفاق میافتد.
رئیس اداره گاز منطقه یک قزوین از شهروندانی که با چنین مشکلی مواجه میشوند، خواست تا با اداره گاز مربوطه در شهر یا در روستا به دهیاری اطلاع دهند تا موارد این چنینی اصلاح شود.
در پایان، تصاویر زیبایی از پاییز "طارم سفلی" به نمایش گذاشته شد که نشاندهنده چشماندازهای دلانگیز این منطقه در فصل پاییز است.