پخش زنده
امروز: -
وزیر اطلاعات با اشاره به بیانیه ۲۰ خرداد سال جاری وزارتخانه متبوعش در زمینه انتقال بخش قابلتوجهی از اسناد هستهای، اطلاعاتی، نظامی و علمی رژیم صهیونیستی به ایران، نکاتی درباره این اقدام، اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «نهانخانه عنکبوت» مستندی که امشب (چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴) از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، روایتی از اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) درباره نحوه دستیابی به گنجینه اطلاعات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و فهرستی از محققان، پژوهشگران و مدیران ارشد پروژههای تسلیحاتی ضدبشری، شامل دانشمندان آمریکایی و اروپایی در پروژههای مرتبط است.
اسماعیل خطیب در این مستند گفت: انتقال موفق اسناد پایگاههایی که از قبل پیشبینی شده بود، صرفاً بخشی از اقدامات ترکیبی اطلاعاتی و عملیاتی مقتدرانه محسوب میشود.
وی افزود: گنجینه منتقل شده به داخل کشور شامل میلیونها صفحه اطلاعات متنوع و ارزشمند مربوط به رژیم صهیونیستی است.
وزیر اطلاعات ادامه داد: این اسناد شامل پروژههای پیشین و در دست اقدام تسلیحاتی رژیم حاکم بر سرزمینهای اشغالی، پروژههای بهسازی و بازفراوری تسلیحات هستهای قدیمی، پروژههای مشترک با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، و همچنین اطلاعات کامل درباره ساختار اداری و دستاندرکاران تسلیحات اتمی میشود.
خطیب گفت: فهرست اسامی محققان، پژوهشگران و مدیران ارشد پروژههای تسلیحاتی ضدبشری، شامل دانشمندان آمریکایی و اروپایی در پروژههای مرتبط، به همراه آدرس تأسیسات، شرکتها و تمامی همکاران آنها نیز در این اسناد موجود است.
وی اضافه کرد: دشمن اصلی این ملک و ملت و دین و آیین نه فقط آن باند جنایتکار حاکم بر فلسطین اشغالی است بلکه جریانی صهیونیستی - آمریکایی که علاوه بر ما دشمن بسیاری از کشورها و ملت و بلکه دشمن حق و حقیقت و عدالت و بشریت است.
وزیر اطلاعات افزود: باشگاه سلطه غربی در یک اشتباه محاسباتی مهلک قلاده سگ هار خود را رها کرد تا این بار به ایران عزیز مقتدر و سرافراز تهاجم کند؛ اما این بار با انسجام مردم با دفاع جانانه و مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و جانفشانیهای غرورآفرین مدافعان وطن با فرماندهی مدبرانه و شجاعانه فرماندهی معظم کل قوا و حضور فعال رئیس جمهور و دولت چهاردهم جهانیان شکست و خواری فرزند نامشروع سلطه غربی را دیدند و شادی کردند.
خطیب اظهار کرد: من امروز قصد دارم بعدی دیگر از سرشکستی رژیم صهیونیستی آمریکایی را بازگو کنم. شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی. در بیانیه ۲۰ خرداد دستیابی به یک گنجینه اطلاعاتی از نهان خانههای رژیم صهیونیستی و انتقال به ایران را اعلام کرد.
وی خبر داد: واقعیت این است که سربازان گمنام امام زمان (عج) در یکی از پیچیدهترین اقدامات چند لایه عملیاتی تا اعماق نهانخانههای این رژیم نفوذ کرده و به اطلاعات پنهان آن رژیم در حوزههای مختلف هستهای، نظامی، اطلاعاتی و علمی دست یافتند که امروز صرفا به بخشی از این اطلاعات اشاره میشود.
وزیر اطلاعات افزود: انجام حرفهای و هوشمندانه پروژه نفوذ دستیابی به اسناد سری رژیم، انتقال موفق اسناد پایگاههای از قبل پیشبینی شده، صرفا یک بخش از اقدامات ترکیبی اطلاعاتی عملیاتی مقتدرانه بود.
وی اضافه کرد: اگر چه گنجیه منتقل شده به داخل کشور شامل میلیونها صفحه اطلاعات مختلف و متنوع رژیم صهیونیستی اعم از پروژههای پیشین و در دست اقدامات تسلیحاتی رژیم تبهکار حاکم بر سرزمینهای اشغالی، پروژههای بهسازی و بازفرآوری تسلیحات هستهای قدیمی، پروژههای مشترک با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، تمامی ساختار اداری و دست اندرکاران تسلیحات اتمی و محققین و پژوهشگران و مدیران ارشد این پروژههای ضد بشری، اسامی محققان و به اصطلاع دانشمندان آمریکایی و اروپایی در پروژههای مورد اشاره، آدرس تاسیسات، شرکتها و تمامی همکاران این پروژه ها، ماموریت بسیار مهم و پیچیده بعدی سربازان گمنام امام زمان پردازش اطلاعات و یافتن روابط عناصر و شبکههای مختلف انسانی و سازمانی مرتبط با پروژههای هستهای رژیم در داخل و خارج سرزمینهای اشغالی است.