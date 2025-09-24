فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی انتظامی آذربایجان شرقی علاوه بر مسائل اجتماعی و عملیات روانی در جنگ ۱۲ روزه توانست در خدمت رسانی به مردم نیز بهتر عمل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار احمدرضا رادان در جلسه جمع بندی نظارت ستادی فرماندهی انتظامی استان، با بیان اینکه در نظارت ستادی که از فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی، مرزبانی، یگان ویژه و مرکز آموزش به عمل آمد وضعیت انتظامی استان از نظر کاهش وقوع نسبت به شاخص کشوری بالاتر است.

وی افزود: انتظامی استان در حوزه مقابله با سرقت نیز از شاخص کشوری بالاتر است و می‌شود گفت که استان بسیار موفقی در بین استان‌های کشور است.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: نیروی انتظامی استان علاوه بر مسائل اجتماعی و عملیات روانی در جنگ ۱۲ روزه علاوه بر انجام وظایف سازمانی در خدمت رسانی به مردم نیز بهتر عمل کرده است.

ارشد‌ترین مسئول انتظامی کشور اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت و مشارکت مردم در شناسایی و برخورد با جاسوسان و خرابکاران احتمالی نیز بسیار خوب عمل شد.

سردار رادان افزود: انتظامی استان در حوزه ماموریت و انجام وظیفه در بین استان‌های کشور بسیار موفق عمل کرده است و در حوزه مرزبانی هم کاملا موفق است و از آمادگی بالایی برخوردار است.

وی گفت: در زمان جنگ ۱۲ روزه آمار تماس با ۱۱۰ به میزان ۴۱ درصد افزایش داشت و درخواست دارم از مردم که همچنان هر حرکت مشکوکی و یا حضور اتباع بیگانه غیرمجاز را دیدند حتما به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا همکاران من در محل حضور یافته و موضوع را بررسی کنند.