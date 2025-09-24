رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران، ضمن حضور در کنگره اتحادیه جهانی، به عنوان ناظر رسمی بر انتخابات هیئت رئیسه این نهاد بین‌المللی، نظارت خواهد کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کنگره سالانه اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری (UCI)، پنجشنبه سوم مهر ۱۴۰۴، همزمان با برگزاری مسابقات جاده قهرمانی جهان به میزبانی شهر کیگالی (روآندا) برگزار می‌شود.

این کنگره با حضور رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان رسمی کشور‌های عضو اتحادیه جهانی، برای بررسی برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌های آتی و همچنین برگزاری انتخابات هیئت رئیسه UCI تشکیل خواهد شد.

در همین راستا، رسول اسدی عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا (ACC)، به عنوان ناظر رسمی، وظیفه نظارت بر روند برگزاری این انتخابات را برعهده دارد.

حضور نماینده کشورمان در این نشست مهم بین‌المللی، بیانگر نقش فعال و جایگاه رو به رشد ایران در ساختار مدیریتی دوچرخه‌سواری در سطح آسیایی و جهانی است و امید است زمینه‌ساز توسعه تعاملات بین‌المللی و ارتقای جایگاه ورزش دوچرخه‌سواری در ایران باشد.