وی ادامه داد: با تصویب شورای راهبری تحول اداری استان با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، ارتقای بهره‌وری منابع و نیز مدیریت تنش آبی استان، تا اطلاع ثانوی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی استان به جز دستگاه‌های عملیاتی، امدادی، بهداشتی، درمانی و خدمات‌رسان در روز‌های پنجشنبه به‌صورت دورکاری خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری افزود: ساعات فعالیت ادارات از ساعت ۷ صبح تا ۱۴:۳۰ از شنبه تا چهارشنبه تعیین می‌شود.

کرمی در خصوص نحوه فعالیت بانک‌ها بیان کرد: نحوه فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های استان تابع دستورالعمل و بخشنامه‌های شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه‌های کشور خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند تمهیداتی اتخاذ کنند که هیچ گونه خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.