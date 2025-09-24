به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اصغر کاظمی مدیر پایانه مرزی رازی افزود: طی این مدت ۶ هزار و ۴۵۵ دستگاه کامیون از این پایانه مرزی عبور کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۵۸ دستگاه بود، بیش از ۱۷ برابرافزایش را نشان می‌دهد.

کاظمی اظهارکرد: در همین بازه زمانی، بیش از ۹۱۸ هزار مسافر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی رازی تردد کرده‌اند که از این تعداد بیش از ۸۱۲ هزار نفر مسافر ایرانی بوده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این بازه زمانی ۵۹ هزار و ۴۰۵ دستگاه سواری ایرانی وخارجی از طریق این پایانه اقدام به جابه‌جایی مسافر کرده‌اند.

مدیر پایانه مرزی رازی یاد آورشد: این آمار نشان‌دهنده افزایش قابل توجه فعالیت‌های تجاری و مسافری در پایانه مرزی رازی طی نیمه نخست سال جاری است.