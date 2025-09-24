تردد کامیون از پایانه مرزی رازی ۱۷ برابر شد
مدیر پایانه مرزی رازی از رشد چشمگیر تردد کامیونها در ششماهه نخست سال جاری از این پایانه مرزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ اصغر کاظمی مدیر پایانه مرزی رازی افزود: طی این مدت ۶ هزار و ۴۵۵ دستگاه کامیون از این پایانه مرزی عبور کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۵۸ دستگاه بود، بیش از ۱۷ برابرافزایش را نشان میدهد.
کاظمی اظهارکرد: در همین بازه زمانی، بیش از ۹۱۸ هزار مسافر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی رازی تردد کردهاند که از این تعداد بیش از ۸۱۲ هزار نفر مسافر ایرانی بودهاند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در این بازه زمانی ۵۹ هزار و ۴۰۵ دستگاه سواری ایرانی وخارجی از طریق این پایانه اقدام به جابهجایی مسافر کردهاند.
مدیر پایانه مرزی رازی یاد آورشد: این آمار نشاندهنده افزایش قابل توجه فعالیتهای تجاری و مسافری در پایانه مرزی رازی طی نیمه نخست سال جاری است.