معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: ساختمان جدید مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بروجرد با زیربنای بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ متر فضا در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در سفر به شهرستان بروجرد در حاشیه دیدار با مدیران آموزشگاه‌های فنی وحرفه‌ای شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مرکز در ۶ بخش شامل اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری‌های ابری، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و انرژی‌های نوین فعالیت خواهد داشت.

غلامحسین محمدی افزود: این ساختمان با تأمین اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی و منابع تملک ملی تجهیز می‌شود و علاوه بر راه‌اندازی مرکز سنجش، بخشی از فروشگاه‌های «کارفن» کشور به عرضه محصولات کارآموزان و مهارت‌آموزان آن اختصاص خواهد یافت.

رئیس سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور بیان کرد: امیدواریم این مجموعه، زنجیره آموزش‌های مهارتی را در بروجرد تکمیل و با تربیت نیروی ماهر، مسیر تحول استان و شهرستان را هموار کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز از پیشرفت ۹۰ درصدی ساختمان جدید مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان بروجرد خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژه با حمایت مسوولان و هماهنگی‌های انجام شده، در دهه مبارک فجر سال جاری به بهره‌برداری برسد.

عباس گودرزی اضافه کرد: در نشست امروز، علاوه بر بررسی روند تکمیل پروژه، جلسه‌ای نیز با آموزشگاه‌های بخش خصوصی فنی و حرفه‌ای برگزار شد و مسائل و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس توافق صورت گرفته، رئیس محترم سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در نشست‌های بعدی که با حضور معاون استاندار و فرماندار بروجرد برگزار خواهد شد مشکلات آموزشگاه‌های خصوصی شهرستان بررسی و رفع می‌شود.