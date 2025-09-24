به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فصل دوم مسابقات گلف قهرمانی کشور در بخش بازیکنان برتر مرد از ۵ مهر در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز می‌شود.

جلسه تمرینی بازیکنان ۶ مهر برگزار می شود و رقابت‌ها ۷ تا ۱۰ مهر با حضور ۳۰ نفر از برترین گلف‌بازان مرد کشور برگزار خواهد شد. در پایان روز دوم مسابقات، ۱۵ بازیکن اسکور برتر به رقابت روز سوم صعود می‌کنند.

حسن کریمیان سرمربی تیم ملی گلف، مسئولیت فنی مسابقات را برعهده دارد.

قیس صفری‌زاده به‌صورت افتخاری در مسابقات برترین‌ها حاضر خواهد شد و همراه با ۱۵ نفر صعود‌کننده در روز‌های سوم و چهارم در چهار گروه ۴ نفره به رقابت می‌پردازد.

فهرست ۳۰ نفره برترین گلف‌بازان حاضر در فصل دوم رقابت‌ها به این شرح است:

استان آذربایجان‌شرق:

۱. حامد دعوتی ۲. علی برخمیده ۳. محمد برخمیده

استان اصفهان:

۱. علی‌محمد قنبری ۲. مهرداد صالحی ۳. فرشاد حسنی

استان تهران:

۱. سیدمحمود جوزی ۲. احسان کریمیان ۳. مهدی شانجانی ۴. داروین داودیان

استان خوزستان:

۱. سجاد کرم‌پور ۲. شاهرخ قنبری ۳. میلاد حاجی‌پور ۴. اشکان شبکوهی ۵. علیرضا طهماسبی ۶. سبحان سلیمانی ۷. ابراهیم بهادری ۸. غلامحسین قنبری ۹. سوشیانت صادقی ۱۰. مرید قنبری ۱۱. امیر غلام‌نژاد

استان قم:

۱. حمید منصوری

استان گلستان:

۱. صالح قلیش‌لی ۲. میثم ابرزنی

استان لرستان:

۱. ابراهیم نوری ۲. حمید لک ۳. اسمعیل فریدونی ۴. حسین شاهی‌وند

منطقه آزاد اروند:

۱. سعید براتی ۲. حمیدرضا شینی ۳. قیس صفری‌زاده