۱۱ روستای سلماس از مسیر ایمن بهرهمند میشوند
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان سلماس از بهسازی و آسفالت محور روستایی سهراهی دلزی – سهراهی گوزیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ جلفایی، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای سلماس اعلام کرد که عملیات بهسازی و آسفالت این محور به طول ۳.۸ کیلومتر با اعتباری نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان در حال اجراست و بهزودی به پایان خواهد رسید.
وی افزود: با بهرهبرداری از محور دلرزی – گوزیک، دسترسی ایمن و سریعتر برای ۱۱ روستای شهرستان سلماس فراهم میشود و کیفیت خدمات حملونقل در مناطق روستایی ارتقا خواهد یافت.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای سلماس تصریح کرد که توسعه و بهسازی محورهای روستایی نقش مهمی در بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و افزایش ایمنی تردد دارد و این اداره با استفاده از ظرفیتهای موجود، اجرای پروژههای مشابه را در اولویت کاری خود قرار داده است.