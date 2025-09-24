رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سلماس از بهسازی و آسفالت محور روستایی سه‌راهی دلزی – سه‌راهی گوزیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلفایی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سلماس اعلام کرد که عملیات بهسازی و آسفالت این محور به طول ۳.۸ کیلومتر با اعتباری نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان در حال اجراست و به‌زودی به پایان خواهد رسید.

وی افزود: با بهره‌برداری از محور دلرزی – گوزیک، دسترسی ایمن و سریع‌تر برای ۱۱ روستای شهرستان سلماس فراهم می‌شود و کیفیت خدمات حمل‌ونقل در مناطق روستایی ارتقا خواهد یافت.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سلماس تصریح کرد که توسعه و بهسازی محورهای روستایی نقش مهمی در بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش ایمنی تردد دارد و این اداره با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اجرای پروژه‌های مشابه را در اولویت کاری خود قرار داده است.