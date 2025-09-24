حرکت به سمت راهداری نوین و هوشمند در آذربایجانغربی شتاب میگیرد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوههای مدیریتی بیان کرد که اگر نگاه سنتی در راهداری ادامه یابد، نتیجه کارها تغییر نخواهد کرد و باید با رویکردی نوین و هوشمندانه عمل کرد تا پروژههای باکیفیت تحویل مردم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ ارسلان شکری در نشست تخصصی معاونت راهداری که پیرو جلسه هم اندیشی معاونین راهداری با ریاست محترم سازمان و تاکیدات مبنی بر تشکیل جلسه مشابه در استانها تشکیل شد، هدف اصلی این مجموعه را حرکت به سمت راهداری نوین و رفع موانع اجرایی در ادارات شهرستانی و ستادی دانست و افزود که مدیریت متمایز، ایدههای نو و بهروز بودن مدیران شهرستانی شرط موفقیت در راهداری است.
وی به ضرورت رفع مشکلات سامانههای جیپیاس ناوگان باری ظرف یک ماه آینده اشاره کرد و گفت پاسخگویی به اربابرجوع باید در اولویت ادارات قرار گیرد و در حوزههایی، چون خطکشی معابر، تعمیر جداول و تقاطعها نیز همکاری شهرداریها ضروری است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی استفاده از ظرفیت مشارکتها برای اجرای پروژههای عمرانی را با توجه به محدودیت اعتبارات ضروری خواند و خاطرنشان کرد که کار بیکیفیت پذیرفتنی نیست و پروژهها باید با بهترین کیفیت به مردم تحویل شود.
شکری دستیابی به سه همت درآمد سالانه را از اهداف مهم این ادارهکل عنوان کرد و افزود بخشی از فعالیتها باید کمیسازی شود تا هزینهها کاهش یابد.
وی همچنین بر ضرورت ساماندهی مجتمعهای خدماتی–رفاهی و نمازخانههای بینراهی تأکید کرد و هشدار داد در صورت کمکاری، سوخت این مجتمعها قطع و مجوز آنها لغو خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به محدودیت سهمیه نیروی انسانی در حوزه راهداری گفت باید با همین ظرفیت موجود بیشترین بهرهوری حاصل شود.
وی همچنین به بهبود وضعیت راهدارخانههای استان و آمادهسازی کامل برای زمستان پیشرو اشاره کرد و تصریح کرد که با برنامهریزی دقیق باید کاری شود که در فصل سرما، بهویژه در گردنهها، هیچ انسداد جادهای اتفاق نیفتد.