به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی پروژه بهسازی و آسفالت محور‌های اغبال، شورجه و سرچم در شهرستان شاهین‌دژ، که با حضور نماینده مردم شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مسئولان محلی شهرستان، برگزارشد، افزود: این پروژه به طول ۱۲کیلومتر و با اعتبار ۵۵۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود و راه‌های این منطقه را به استاندارد‌های ایمنی و رفاهی نزدیک‌تر خواهد کرد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه، شهرستان شاهین‌دژ به شهرباروق و آذربایجان شرقی متصل می‌شود که به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه استان، مینیاتوری از اقوام و فرصت‌ها است افزود: استاندار محترم در جهت شکوفا شدن این فرصت‌ها با فکر عالی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی را اولویت اول استان مطرح کرده‌اند و اداره کل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز در جهت حرکت به سمت این اهداف، اقدامات مهم عمرانی را در سطح استان اجرا می‌کند.

شکری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه راه‌های اصلی و روستایی استان گفت: در سالجاری ۴۰۰ کیلومتر روکش آسفالت با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان در استان انجام شده است و برای ادامه سال نیز در سطح استان پروژه‌های دیگر روکش آسفالت در حال انجام است.

این مقام مسئول یادآورشد: در شهرستان شاهین‌دژ نیز بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای روکش راه‌ها اختصاص یافته است که در حال انجام است همچنین پروژه روکش آسفالت چهار ورودی تکاب به زودی آغاز خواهد شد.

مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از برنامه‌های روکش جاده‌ای در روستا‌های قره اوغلان، قینرجه و کورد کندی، جوشاتی، کهل و قره قیاخ شهرستان شاهین دژ خبر داد و گفت: ۱۴ کیلومتر جاده روستایی با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار امسال روکش خواهد شد.

شکری با اشاره به عقب ماندگی استان در زمینه برخورداری روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته، تصریح کرد: بنابراین برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها نیازمند همت و مشارکت مردمی و حمایت خیرین و صاحبان معادن استان هستیم.