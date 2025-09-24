به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ صدا و سیمای مازندران امروز میزبان نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی بود، نشست با هدف درک متقابل چالش‌ها و فرصت‌های استان و نقش رسانه ملی در پوشش و حل این مسائل و فرصتی تا دیدگاه‌ها و اولویت‌های مناطق مختلف استان به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد.

فیاضی رییس مجمع نمایندگان مازندران در این جلسه با بیان اینکه نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم، موظف به درک دغدغه‌ها و اولویت‌های جامعه هستند، گفت: صدا و سیما به عنوان یک رسانه فراگیر و تاثیرگذار، ابزاری قدرتمند برای اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و امیدبخشی در جامعه است.

حاجی پور نماینده مردم آمل گفت : کارکنان سازمان صدا و سیما، نقش کلیدی در امیدآفرینی ایفا می‌کنند و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان، بر انگیزه، تمرکز و در نهایت کیفیت کار آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود از نقش محوری نمایندگان در حل چالش های استان مانند بیکاری، پسماند و ساخت و ساز غیرمجاز گفت و تاکید کرد : نقش صدا و سیما در اطلاع‌رسانی رویدادها، برنامه‌ها و تصمیمات دولتی و محلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

عباسی نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ از ظرفیت مازندران در توانمند سازی اقتصاد دریایی گفت و افزود : این ظرفیت با نقش آفرینی صدا و سیما برجسته می شود و سود آن برای تمام استان خواهد بود.

صدا و سیما با پوشش گسترده در سراسر استان و کشور، امکان دسترسی اقشار مختلف جامعه به اطلاعات و برنامه‌های مهم را فراهم می‌آورد این بخشی از صحبت های باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار بود که بر لزوم تعامل و همراهی بیشتر خبرنگاران رسانه با نمایندگان تاکید کرد.

شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید به ورود صدا وسیما جهت تولید محتوا در خصوص زهکشی وطرح های آبخیزداری افزود: صدا و سیما رسانه قابل اعتماد مردم است و مجمع نمایندگان همواره باید پشتیبان و کمک حال رسانه ملی باشد.

عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت : رسانه باید مطالبات مردم را به دغدغه دولت مردان تبدیل کند و اگر اين مطالبه گری به درستی صورت گيرد موجب دلگرمی و افزایش اميد در جامعه می شود.

فاطمی نماینده بابل از انسجام ملی و نقش صدا و سیما در ایجاد و نشان دادن این انسجام گفت و افزود : يكي از مهمترين اركان و عوامل مهمی كه در ايجاد انسجام ملی به خصوص در جنگ تحميلی ١٢ روزه نقش آفرينی كرد صدا و سيما بود كه تمام مردم با افكار مختلف را با وحدت كنار هم جمع و يك صدا كرد.

پولادی نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت به جغرافیای مازندران، پیشینه و ظرفیت های استان اشاره کرد و گفت: مازندران با داشتن تمام ظرفيت های گردشگری تاريخی نگين انگشتری كشور است و صدا و سيما در معرفی این جاذبه ها نقش پررنگی داشته است

علی کشوری نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ از لزوم ارایه برنامه جامع و قابل دفاع در مجلس گفت: هر چند صداوسیما عملکرد نمایندگان را در بخش های خبری اطلاع رسانی می کند اما برای آگاهی بیشتر مردم برنامه های مفصل تری باید تدارک دید

داود سیروس مدیرکل صدا و سیمای مازندران در ابتدای این نشست از عدالت رسانه ای گفت و افزود: برنامه ایران جان فرصتی است که رسانه ملی در اختیار استان ها قرار داده است تا ظرفیت، توانمندی ها و مشکلات هر استان در طول یک هفته از شبکه های ملی و استانی پخش شود

او با بیان اینکه ایران جان مازندران اردبیهشت ماه سال آینده اجرایی خواهد شد، افزود: ایران جان فرصت مناسبی است که با برنامه ريزی درست و حمایت نمایندگان مازندران در مجلس این زیست بوم منحصر بفرد به سراسر ایران به نحو شایسته معرفی شود