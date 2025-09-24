پخش زنده
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به صدور ۱۳ پروانه اکتشاف در همدان و سرمایهگذاری بخش خصوصی، توسعه معادن کشور را در گرو همکاری دولت و بخش خصوصی دانست
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد آقاجانلو در نخستین نمایشگاه تخصصی معدن غرب کشور که در همدان افتتاح شد، بخش خصوصی دارای اهلیت را محور اصلی توسعه بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت برشمرد و تأکید کرد توسعه واقعی معدن با همکاری دولت و بخش خصوصی محقق میشود، به طوری که دولت با ایفای نقش نظارتی و حمایتی، زیرساختهای لازم را ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به نمونه موفق معدن سرب و روی مهدیآباد گفت: صدور پروانه این معدن در سال ۱۳۲۳ انجام شد و پس از سالها با سرمایهگذاری بخش خصوصی، فاز نخست آن به بهرهبرداری رسید و فاز دوم نیز پیشرفت خوبی داشته است.
آقاجانلو همچنین اعلام کرد :در استان همدان ۴۱ درخواست صدور پروانه اکتشاف ثبت شده که از این میان ۱۳ پروانه صادر شده و انتظار میرود این روند تسریع شود تا محدودههای با ارزش افزوده تعریف شوند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو اظهار داشت: ایمیدرو آماده سرمایهگذاری در مناطق دارای پتانسیل معدنی است و فراخوان ۲۴۰ پروانه اکتشاف برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی منتشر شده است.
وی افزود : دو معدن طلا برای سرمایهگذاری آمادهاند که با فعال شدن آنها، ظرفیت تولید طلای ایمیدرو تا سه برابر افزایش خواهد یافت.
آقاجانلو همچنین درباره تحقق اهداف صنعت فولاد گفت: با راهاندازی واحد فولادی میانه، ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور محقق خواهد شد.
این نمایشگاه تخصصی معدن غرب کشور فرصت خوبی برای معرفی توانمندیها، تبادل تجربه و جذب سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی فراهم کرد و نشان از همافزایی دولت و بخش خصوصی در توسعه پایدار این بخش حیاتی بود.
مراسم نخستین نمایشگاه تخصصی معدن غرب کشور از دوم تا پنجم مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان برگزار می شود.