نخستین همایش ملی «مقاومت، دلهره‌ها و امیدها در ادبیات معاصر» با حضور نمایندگان گروه‌های مقاومت از کشورهای فلسطین، عراق، بحرین و یمن در دانشگاه قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در همایش ملی «مقاومت، دلهره‌ها و امیدها در ادبیات معاصر» گفت: مقاومت طی چهار دهه گذشته توانسته معادلات امنیتی و نظامی منطقه را به سود ملت‌های مقاوم تغییر دهد و پیام عدالت‌خواهانه و انسانی خود را به جهان منتقل کند.

سید مجتبی ابطحی افزود: جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ نمونه‌ای از توانمندی حزب‌الله با هدایت سید حسن نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی بود که موجب توقف تجاوزات دشمن و تثبیت امنیت لبنان شد.