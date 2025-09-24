اعزام تیم جودو نونهالان ایران به مسابقات بین المللی ارمنستان
تیم جودو نونهالان کشورمان برای حضور در رقابتهای بینالمللی، جمعه عازم ارمنستان میشود.
تیم نونهالان با هدایت مسعود حاجی آخوندزاده به عنوان سرمربی، محمدحسین شیخالاسلامی و قربانعلی پرویزی به عنوان مربی در این رقابتها حضور خواهد داشت.
طبق برنامهریزی انجام شده، مراسم وزنکشی شنبه برگزار میشود و از یکشنبه رقابتهای رسمی آغاز خواهد شد.
اسامی جودوکاهای اعزامی به مسابقات بین المللی ارمنستان به شرح زیر است:
۳۰- کیلوگرم، سامان نجف زاده
۳۴- کیلوگرم، محمد جمالی
۳۴- کیلوگرم، علی اصغر جعفری
۳۴- کیلوگرم، پارسا زارعی فرد
۳۸- کیلوگرم، امیرحسام وفائی
۳۸- کیلوگرم، محمد حسین ایزانلو
۴۲- کیلوگرم، محمد حسین سلطانی
۵۵- کیلوگرم، ابوالفضل قربان نژاد
۶۰- کیلوگرم، رامبد گلچین
۶۶- کیلوگرم، رهام قربان نژاد