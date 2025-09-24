به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم جودو نونهالان پسر ایران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی ارمنستان، جمعه چهارم مهر عازم این کشور می‌شود.

تیم نونهالان با هدایت مسعود حاجی آخوندزاده به عنوان سرمربی، محمدحسین شیخ‌الاسلامی و قربانعلی پرویزی به عنوان مربی در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، مراسم وزن‌کشی شنبه برگزار می‌شود و از یکشنبه رقابت‌های رسمی آغاز خواهد شد.

اسامی جودوکاهای اعزامی به مسابقات بین المللی ارمنستان به شرح زیر است:

۳۰- کیلوگرم، سامان نجف زاده

۳۴- کیلوگرم، محمد جمالی

۳۴- کیلوگرم، علی اصغر جعفری

۳۴- کیلوگرم، پارسا زارعی فرد

۳۸- کیلوگرم، امیرحسام وفائی

۳۸- کیلوگرم، محمد حسین ایزانلو

۴۲- کیلوگرم، محمد حسین سلطانی

۵۵- کیلوگرم، ابوالفضل قربان نژاد

۶۰- کیلوگرم، رامبد گلچین

۶۶- کیلوگرم، رهام قربان نژاد