دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاتا آقایان برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ فرانسه، به میزبانی اصفهان برگزار می شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاتا آقایان کشورمان دوم تا چهارم مهر به میزبانی اصفهان برگزار می شود. این اردو در راستای افزایش سطح فنی و جسمانی ملی‌پوشان و آماده‌سازی آنان برای حضور پرقدرت در مسابقات جهانی کاتا ۲۰۲۵ که آبان به میزبانی فرانسه برگزار خواهد شد، انجام می‌شود.

در این مرحله از اردو، کادر فنی تیم ملی برنامه‌های متنوعی شامل تمرینات تخصصی کاتا، تقویت آمادگی جسمانی، آنالیز عملکرد ورزشکاران را برای ملی‌پوشان تدارک دیده است. تمرینات به‌صورت فشرده و روزانه پیگیری می‌شود تا بازیکنان با بالاترین سطح آمادگی در اردو‌های بعدی و در نهایت رقابت‌های جهانی حاضر شوند.

ملی‌پوشان کاتا پس از پایان این مرحله، در اردو‌های آماده‌سازی بعدی نیز حضور خواهند داشت تا با آمادگی کامل، آبان در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ فرانسه برای کشورمان افتخارآفرینی کنند.