به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، به پیشنهاد مسعود حاجی آخوندزاده سرمربی تیم ملی، در حکمی حسین بحرینی را به مدت یکسال به عنوان سرپرست تیم نونهالان منصوب کرد.

در متن حکم آمده است:

جناب آقای حسین بحرینی با سلام

بنا به پیشنهاد سرمربی تیم ملی نونهالان و نظر به تجارت، تعهد و سوابق ورزشی ارزشمندی که دارید به موجب این حکم به عنوان سرپرست تیم ملی نونهالان به مدت یکسال منصوب می‌شوید.

امید است در سایه الطاف الهی با هماهنگی و همکاری مسئولین این فدراسیون نسبت به پیش‌برد اهداف موفق و موید باشید.

توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.