پیگیری وضعیت اراضی خاوران ۲ تبریز از طریق وزارت راه و شهرسازی
استاندار آذربایجان شرقی از پیگیری وضعیت اراضی خاوران ۲ از طریق وزارت راه و شهرسازی خبر داد و بر همافزایی ارگانها برای پیشبرد سریع پروژههای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت موضوع مسکن در جامعه از افزایش زمان جلسه به منظور دستیابی به نتایج ملموس خبر داد و گفت:سیاست دولت باید بر هدایت، سیاستگذاری و نظارت متمرکز باشد و اجرای پروژهها به بخش خصوصی واگذار شود.
وی همچنین خواستار تعامل کلان برای ساماندهی تعاونیهای مسکن، اصلاح فرآیندها، مکانیابی صحیح زمینهای واگذار شده و انجام تکالیف قانونی بانکها در حوزه تامین مالی پروژهها شد.