به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت:هنرمندان وردنجانی در نمایشگاهی گروهی، آثار نقاشی و سیاه قلم خود را با موضوع تمثال شهدا و دیگر موضوعات آزاد در دارالقرآن حضرت علی اصغر این شهر به نمایش گذاشتند.

شهرام فرجی افزود: در این نمایشگاه که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برپا شد، بیش از ۴۰ تابلوی هنری از تمثال شهدای استان و کشور و دیگر موضوعات آزاد، در معرض دید عموم قرار گرفت.