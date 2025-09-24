به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته پنجم لیگ یک فوتبال امروز (چهارشنبه، ۲ مهر) با برگزاری ۶ دیدار در شهر‌های مختلف به پایان رسید.

در مهم‌ترین بازی امروز، هوادار مقابل شهرداری نوشهر به تساوی بدون گل رسید. سایپا هم با ۲ گل از سد داماش گیلان گذشت.

با پایان مسابقات هفته پنجم لیگ آزادگان، هوادار با ۱۱ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، نساجی هم با ۱۱ امتیاز و تفاضل گل کمتر در تعقیب هوادار است، سایپا با ۹ امتیاز در رتبه سوم است.

صنعت نفت آبادان، داماش گیلان و مس سونگون تیم‌های انتهای جدول هستند که پس از گذشت پنج هفته هنوز موفق به کسب پیروزی نشده‌اند.

نتایج بازی‌های امروز:

داماش گیلان صفر - ۲ سایپا

بعثت کرمانشاه ۲ - یک صنعت نفت آبادان

هوادار صفر - صفر شهرداری نوشهر

مس شهر بابک یک - یک نود ارومیه

شناورسازی قشم صفر - صفر پالایش نفت بندرعباس

نفت و گاز گچساران صفر - یک پارس جنوبی جم

نتایج بازی‌های دیروز:

مس سونگون صفر - یک مس کرمان

نساجی مازندران یک - صفر نیروی زمینی

آریو اسلامشهر صفر - صفر فرد البرز