تداوم صدرنشینی هوادار در لیگ یک فوتبال
هفته پنجم لیگ یک فوتبال با برگزاری ۶ دیدار در شهرهای مختلف به پایان رسید.
در مهمترین بازی امروز، هوادار مقابل شهرداری نوشهر به تساوی بدون گل رسید. سایپا هم با ۲ گل از سد داماش گیلان گذشت.
با پایان مسابقات هفته پنجم لیگ آزادگان، هوادار با ۱۱ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، نساجی هم با ۱۱ امتیاز و تفاضل گل کمتر در تعقیب هوادار است، سایپا با ۹ امتیاز در رتبه سوم است.
صنعت نفت آبادان، داماش گیلان و مس سونگون تیمهای انتهای جدول هستند که پس از گذشت پنج هفته هنوز موفق به کسب پیروزی نشدهاند.
نتایج بازیهای امروز:
داماش گیلان صفر - ۲ سایپا
بعثت کرمانشاه ۲ - یک صنعت نفت آبادان
هوادار صفر - صفر شهرداری نوشهر
مس شهر بابک یک - یک نود ارومیه
شناورسازی قشم صفر - صفر پالایش نفت بندرعباس
نفت و گاز گچساران صفر - یک پارس جنوبی جم
نتایج بازیهای دیروز:
مس سونگون صفر - یک مس کرمان
نساجی مازندران یک - صفر نیروی زمینی
آریو اسلامشهر صفر - صفر فرد البرز