به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مهدی سمیعی بیان کرد: این حادثه در زیرگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی، نرسیده به فاز ۴ مهرشهر رخ داد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۰۴ و ۱۲۳ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود:در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ با تابلو تبلیغاتی وسط بلوار برخورد و بر اثر شدت سانحه منجر به فوت جوان ۳۰ ساله شد که با اعزام اکیپ نجات فرد خارج، تحویل عوامل بهشت سکینه و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

وی گفت:برای امداد رسانی به این حادثه نه نفر نیروی عملیاتی به همراه چهار دستگاه خودرو امدادی به محل حادثه اعزام شدند.