به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: امید اسکندرپور دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی گرایش آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در مسابقات اسکیت سرعت کاپ بین‌المللی جاکارتا اندونزی، نشان برنز ماده ۳ هزار متر را به خود اختصاص داد.

علی همتیان افزود: مسابقات اسکیت سرعت کاپ بین‌المللی جاکارتا اندونزی در پیست ارِنا جاکارتا اندونزی با حضور ۳۸ تیم از اندونزی، چین، تایپه، ویتنام، ایران و هند به کار خود پایان داد.