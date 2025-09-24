پخش زنده
دانشجوی کارشناسی ارشد تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در مسابقات اسکیت سرعت کاپ بینالمللی نشان برنز را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: امید اسکندرپور دانشجوی کارشناسی ارشد تربیتبدنی گرایش آسیبشناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در مسابقات اسکیت سرعت کاپ بینالمللی جاکارتا اندونزی، نشان برنز ماده ۳ هزار متر را به خود اختصاص داد.
علی همتیان افزود: مسابقات اسکیت سرعت کاپ بینالمللی جاکارتا اندونزی در پیست ارِنا جاکارتا اندونزی با حضور ۳۸ تیم از اندونزی، چین، تایپه، ویتنام، ایران و هند به کار خود پایان داد.