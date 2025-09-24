پخش زنده
استاندار چهارمحال و بختیاری، عبور از شیوههای سنتی و حرکت بهسوی کشاورزی دانشبنیان یک ضرورت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با اشاره به خشکسالیهای پی در پی در سالهای اخیر در استان گفت: کشاورزی استان نیازمند نگاه نو و هوشمندسازی گلخانههاست.
وی افزود: توسعه پایدار بدون کشاورزی نوین و بهرهوری امکانپذیر نیست و تحول در شیوههای سنتی کشاورزی و حرکت بهسوی بهرهوری و نوآوری ضروری است.
به گفته وی: این استان امروز با تنش شدید آبی مواجه است و برای عبور از این بحران امروز ناچار هستیم به سمت کشت گلخانه و کشت متراکم و هوشمند حرکت کنیم تا بهرهوری را افزایش و مصرف آب و خاک بهینه شود.