ضرورت عبور از شیوه‌های سنتی و حرکت به‌سوی کشاورزی دانش‌بنیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با اشاره به خشکسالی‌های پی در پی در سال‌های اخیر در استان گفت: کشاورزی استان نیازمند نگاه نو و هوشمندسازی گلخانه‌هاست.

وی افزود: توسعه پایدار بدون کشاورزی نوین و بهره‌وری امکان‌پذیر نیست و تحول در شیوه‌های سنتی کشاورزی و حرکت به‌سوی بهره‌وری و نوآوری ضروری است.

به گفته وی: این استان امروز با تنش شدید آبی مواجه است و برای عبور از این بحران امروز ناچار هستیم به سمت کشت گلخانه و کشت متراکم و هوشمند حرکت کنیم تا بهره‌وری را افزایش و مصرف آب و خاک بهینه شود.