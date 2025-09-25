به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس جمهور کشورمان دقایقی پیش و بعد از دیدار با رئیس جمهور فرانسه در توییتی نوشت: امروز گفتگوی صریح و مفصلی با آقای مکرون داشتم که درباره دیدگاه طرفین تبادل نظر و راه حل متضمن رفع نگرانی اروپا و تامین منافع ایران به روشنی بیان شد.

آقای پزشکیان با انتشار این پیام در شبکه اجتماعی ایکس - توییتر سابق - نوشته بود:

در صورت پایبندی به حق و انصاف و تامین منافع طرفین راه حل قطعی در دسترس است و همچنین بر حل موضوع زندانیان دوطرف نیز توافق کردیم.