به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدحسین واحدیان از آغاز عملیات اجرایی ورودی اصلی پارک بانوان در پارک ملت خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همزمان با این اقدام، عملیات ساخت بوستان جدید در خیابان رودکی هم با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آغاز شده است.

شهردار شهرکرد با تأکید بر اهمیت توسعه فضا‌های سبز شهری بیان کرد: این پروژه‌ها با هدف افزایش سرانه خدمات شهری، ارتقای کیفیت محیط زندگی و فراهم‌سازی بستری برای نشاط اجتماعی خانواده‌ها و بانوان در دستور کار قرار گرفته است.