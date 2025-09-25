پخش زنده
رئیس راهداری شهرستان کیار از اجرای طرحهای گسترده راهسازی و بهسازی در محورهای شلمزار، اسلامآباد، سهراه امیرآباد و تشنیز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمود امیدی گفت: ۶۰۰ متر تنقیه و درواسیون از شلمزار به دستنا با بیل مکانیکی و یک دستگاه مایلر انجام شد که باعث روانسازی مسیر و کاهش خطر سیلاب در این محور شد.
وی افزود: در محور قلعهتک به اسلامآباد بیش از ۳ کیلومتر تابلوزنی و خطکشی و یک کیلومتر شانهسازی به پایان رسید و ایمنی مسیر برای رانندگان به شکل محسوسی افزایش یافت؛ همچنین تابلوزنی و خط کشی محور قلعهتک نیز با هدف ارتقای ایمنی انجام شد.
رئیس راهداری شهرستان کیار گفت: محور سهراه امیرآباد-خراجی با ۸۰۰ متر شانهسازی و خاکبرداری و موجگیری آسفالت آماده تردد ایمن خودروها شد و محور سهراه تشنیز-خراجی نیز شانهسازی و اصلاح قنو انجام گرفت.
امیدی گفت: با تکمیل این طرح ها، بیش از ۴ کیلومتر از مسیرهای اصلی شهرستان به استانداردهای ایمنی نزدیک شد و شرایط عبور و مرور برای هزاران نفر از ساکنان منطقه بهبود یافته است.